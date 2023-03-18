Rusya, Moldova’yı işgal için plân yapmış
Ukrayna’yı işgal ederek tüm dünyanın tepkisini çeken Rusya’nın, Moldova’yı da karıştırmak için 10 yıllık plan yaptığı belirtildi.
ABD’nin CNN kanalı, Rusya’nın iç güvenlik kurumu Federal Güvenlik Servisi’ne (FSB) ait olduğu iddia edilen gizli belgenin, Rusya’nın Moldova’yı istikrarsızlaştırmayı hedefleyen 10 yıllık planını ortaya çıkardığını öne sürdü.
CNN’in incelediği belgenin, 2021’de FSB’nin Sınırötesi İşbirliği Direktörlüğü tarafından hazırlandığı savunuldu.
Planda Moldova’nın Rus doğalgazına bağımlı hale getirilmesinin ve ülkede toplumsal çatışma oluşturularak iktidarın istikrarsızlaştırılmasının hedeflendiği ileri sürüldü. Ayrıca Moldova’nın, tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesinde nüfuzunu artırma çabalarının engellenmesinin de amaçlandığı savunuldu. 5 sayfalık belgede, Kremlin’in Moldova’ya yönelik kısa, orta ve uzun vadeli planlarının yer aldığı iddia edildi.
Moldova’da Rusya yanlısı Şor Partisi, hükümeti yıpratan eylemler yapıyor.