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Dünya Rusya Mısır yasağını kaldırdı!
Dünya

Rusya Mısır yasağını kaldırdı!

Rusya, Mısır’a yönelik uyguladığı charter uçuşlarla ilgili yasağı sonlandırdı.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 17:22:00 -
Rusya Mısır yasağını kaldırdı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, 2015’te Mısır’a charter uçuşlara yönelik yürürlüğe koyulan yasak iptal edildi.

31 Ekim 2015'te Mısır'ın Şarm eş-Şeyh şehrinden St. Petersburg'a giden Rus yolcu uçağı, Sina yarımadasına patlama nedeniyle düşmüştü.

Uçakta bulunan 224 yolcunun tümünün hayatını kaybettiği olay sonrasında Rusya Mısır'a yönelik tüm uçuşları durdurmuştu.

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