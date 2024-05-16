  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ankara’da olan bu! MİT devreye girdi Darbe önlendi… ABD tertibine devlet tokadı

Aksaray'da beyaz petrol bombası! Dünyası Bankası dahil tüm Türkiye bu olaya kilitlendi

ATAK yaptık geliyoruz! Dünyanın gözü onun üzerinde

Dev savunma ihracatı çok yakın! Mehmetçikten eğitim almak istiyorlar! "Türklerin burada üsse ihtiyacı yok"

Gizli İHA'nın fotoğrafları ortaya çıktı! 80 saat uçan araç kayıplara karıştı! Türkiye'nin de böyle bir projesi var!

ABD panikte: Arap ülkesi Türkiye'den TB2 SİHA alacak, bununla kalmayıp Ankara orada üs kurabilir

Parti kurmadan kötü haber geldi! Yavuz Ağıralioğlu'na anket şoku

Bakanlıktan altın sahiplerine üzücü haber!

CHP’li belediyede maaş krizi! Yüzde 40 eksik ödenecek!

Seçil’den kaçtı, Yunanistan’da darmadağın oldu! Yunan basını yerden yere vurdu... Ortaya çıktı!
Dünya Rusya'nın Merkez Bankası'nın verileri açıklandı: Altın ve döviz rezervleri arttı: Ve resmen güçlü yükselişi sürüyor...
Dünya

Rusya'nın Merkez Bankası'nın verileri açıklandı: Altın ve döviz rezervleri arttı: Ve resmen güçlü yükselişi sürüyor...

Yeniakit Publisher
2024-05-16 16:51:00 - 2024-05-16 17:37:20
Rusya'nın Merkez Bankası'nın verileri açıklandı: Altın ve döviz rezervleri arttı: Ve resmen güçlü yükselişi sürüyor...

CBR tarafından yapılan açıklamaya göre rezervler 598,4 milyar dolar seviyesine çıktı.

CBR tarafından yapılan açıklamaya göre rezervler 598,4 milyar dolar seviyesine çıktı.

Rusya Merkez Bankası'nın altın ve döviz rezervleri arttı.

Rusya Merkez Bankası (CBR) tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen hafta 595,7 milyar dolar olan rezervler 598,4 milyar dolar seviyesine çıktı.

Bilgi notları:

- Altın ve döviz rezervi, 2022 yılı sonunda 598,6 milyar dolar seviyesindeydi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Milli Muharip Uçağı Kaan'ın maliyeti Açıklandı! Temel Kotil'den F-35 açıklaması,
Milli Muharip Uçağı Kaan'ın maliyeti Açıklandı! Temel Kotil'den F-35 açıklaması,

Teknoloji

Milli Muharip Uçağı Kaan'ın maliyeti Açıklandı! Temel Kotil'den F-35 açıklaması,

BAE, Türkiye kararını duyurdu! Türkiye'den o ürünü satın almak için Türk üreticisi arıyor!
BAE, Türkiye kararını duyurdu! Türkiye'den o ürünü satın almak için Türk üreticisi arıyor!

Ekonomi

BAE, Türkiye kararını duyurdu! Türkiye'den o ürünü satın almak için Türk üreticisi arıyor!

Romanya'ya 130 milyon avroluk dev iki yatırım...
Romanya'ya 130 milyon avroluk dev iki yatırım...

Ekonomi

Romanya'ya 130 milyon avroluk dev iki yatırım...

45 yıllık aile şirketi konkordato ilan etmişti! Yeni karar verildi…
45 yıllık aile şirketi konkordato ilan etmişti! Yeni karar verildi…

Ekonomi

45 yıllık aile şirketi konkordato ilan etmişti! Yeni karar verildi…

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23