Rusya'nın Merkez Bankası'nın verileri açıklandı: Altın ve döviz rezervleri arttı: Ve resmen güçlü yükselişi sürüyor...

CBR tarafından yapılan açıklamaya göre rezervler 598,4 milyar dolar seviyesine çıktı.

Rusya Merkez Bankası'nın altın ve döviz rezervleri arttı.

Rusya Merkez Bankası (CBR) tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen hafta 595,7 milyar dolar olan rezervler 598,4 milyar dolar seviyesine çıktı.

Bilgi notları:

- Altın ve döviz rezervi, 2022 yılı sonunda 598,6 milyar dolar seviyesindeydi.

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