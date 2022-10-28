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Dünya Rusya Merkez Bankası'ndan flaş faiz açıklaması!
Dünya

Rusya Merkez Bankası'ndan flaş faiz açıklaması!

Rusya Merkez Bankası, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 7,5 seviyesinde sabit bıraktı

Yeniakit Publisher
2022-10-28 13:43:00 -
Rusya Merkez Bankası'ndan flaş faiz açıklaması!

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Rusya'dan flaş enflasyon hamlesi geldi. 

Geçtiğimiz ay faizleri Türkiye gibi düşürmüştü

Rusya Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 8’den yüzde 7,5’e indirdiğini duyurdu.

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