0553 313 94 23

Rusya Merkez Bankası faiz indirdi

Rusya Merkez Bankası politika faizini 0,25 baz puan düşürdü

14 Haziran 2019 Cuma 14:02
Rusya Merkez Bankası faiz indirdi

MOSKOVA (AA) - Rusya Merkez Bankası politika faiz oranını çeyrek puan düşürerek yüzde 7,5'e indirdi.

Bankadan yapılan açıklamada, enflasyonun beklentiler dahilinde ilerlemesi nedeniyle faiz oranlarında 0,25 baz puanlık indirime gidilerek, 7,5'e çekildiği bildirildi.

Ülkedeki enflasyon risklerinin devam ettiğine işaret edilen açıklamada, Rus ekonomisinde bu yılın ilk yarısına ilişkin büyümenin ise beklentilerin altında kaldığına vurgu yapıldı.

Rusya'da yıl sonu enflasyon oranının yüzde 4,2 ila 4,7 arasında seyretmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, enflasyon seviyesinin gelecek yıl yüzde 4 seviyesinin altında gerçekleşmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, 2020’nin ilk yarısına kadar faiz indiriminin devam edeceği ve uygulanan sıkı mali politikadan da kademeli bir şekilde daha nötr bir politikaya geçilmesinin planlandığı belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 14:02
  1. Enflasyon
  2. faiz
  3. Rusya Merkez Bankası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polis Akademisi davasında 51 hapis
    1. Polis Akademisi davasında 51 hapis
    2. BM'den İdlib'e insani yardım
    3. Bingöl’de öldürülen dev yılan..
    4. Düzce Belediyesi zarar eden et..
    5. 730 okulda 188 bin 116 öğrenci..
    6. Jandarma 180’nci yılını kan bağışı..
    7. Aynı anda karaciğer nakli yapılan 5..
    8. Tırın taşıdığı dev mermer blok..
    9. Başkan Deniz’den eğitim yılının sona..
    10. BAKKA çalışanlarına takım çalışması..
    11. Sağlık Sen’den Hak-İş’in yürüyüşüne..
    12. Gaziantep Kolej Vakfı’nda karne coşkusu
    13. Evrim Karayel: "Hem yerli hem de..
    14. Musul Havalimanı restore edilecek
    15. Erzurum Valisi Okay Memiş: “İçimizde..
    16. Somali’deki Recep Tayyip Erdoğan..
    17. Polis Akademisi sorularının..
    18. Avcılar’da tahliye edilen binanın..
    19. Türk Yıldızları Isparta'da gösteri..
    20. Yatalak hasta, başarılı ameliyat..
    21. Sağlık Müdüründen sıcak uyarısı
    22. Rusya Merkez Bankası faiz indirdi
    23. Şuhut’ta trafik kazası: 2 yaralı
    24. Çanakkale’de balık ölümleri
    25. Bursa Büyükşehir Belediyesine "TSE..
    26. Patlayıcı madde ve bomba uzmanı..
    27. 15 Temmuz'daki skandal ayrıntı: "Her..
    28. Özel Kayseri OSB Teknik Koleji..
    29. Tarihi Bayat Kilimi motiflerinin yer..
    30. Vali Canalp resmini çizdikleri..
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...