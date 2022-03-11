Rusya Merkez Bankası duyurdu: 10 ülke arasında Türkiye de var!

Moskova Borsası 11 Mart'ta da işlemlere açılmayacak. Rusya Merkez Bankası, Mir kartıyla nakit para işlemi yapılabilecek ülkeler arasında Türkiye'yi de gösterdi.

Rusya Merkez Bankasından yapılan açıklamada, piyasalardaki işlemlere yarın da devam edilmeyeceği vurgulandı. Rus rublesinin batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından dolar karşısında değer kaybı 28 Şubat’ta yüzde 30’u aşmıştı.

Rusya Merkez Bankası: 9 Ülkeden Nakit Para Çekebilirsiniz

Rusya Merkez Bankası’nın Telegram hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye’de Türkiye İş Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıf Bank’ın Mir kartlarını kabul ettiği kaydedildi.

Mir kartlarıyla işlem yapılabileceği ülkeler arasında Vietnam, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Ermenistan, Abhazya ve Güney Osetya gösterildi.

Daha önce Mir-UnionPay kartlarına sahip kişilerin Rusya dışında 180 ülkede nakit para çekebileceği ve alışveriş yapabileceği bildirilmişti.

“Dış Borç Ruble İle Ödenecek”

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’nın dış borcunu ödemesiyle ilgili sürecin, yaptırımlar nedeniyle dondurulan rezervleriyle bağlantılı olduğunu söyledi.

Siluanov, “Dış borcun öncelikle dövizle ödenmesine yönelik talimat vereceğiz. Ancak bu sadece eğer rezervlerimize tekrar erişebilirsek gerçekleşir” dedi.

Batılı ülkeler, Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yaklaşık yarısına erişimini dondurmuştu.