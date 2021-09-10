  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fransa'da alarmın adı: Kuş gribi
Su kanununda flaş gelişme
Koronavirüs geçirenler kan bağışı yapabilir mi?
Ünlü arama motoruna tarihin en büyük siber saldırısı!
Ekonomi Rusya Merkez Bankası beşinci kez faiz artırdı
Ekonomi

Rusya Merkez Bankası beşinci kez faiz artırdı

Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını üst üste beşinci kez daha artırarak yüzde 6,75'e yükseltti.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 14:19:00 -
Rusya Merkez Bankası beşinci kez faiz artırdı

Bankadan yapılan açıklamada, enflasyon risklerinin artması nedeniyle faiz oranının, 25 baz puanlık artışla yüzde 6,75'e çıkarıldığı duyuruldu.

Yüksek enflasyon beklentileri nedeniyle, enflasyon hedefinde yukarı yönlü daha uzun bir süre sapma yaşanabileceğine dikkat çekilen açıklamada, gelecek toplantılarda da ilave faiz artışının gerekli olabileceği kaydedildi.

Rus ekonomisinin, bu yılın ikinci çeyreğinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi büyüme seviyelerini yakaladığına işaret edilen açıklamada, büyümenin üçüncü çeyrekte de devam ettiği ancak hızının yavaşladığı belirtildi.

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) verilerine göre, ülkede enflasyon, ağustosta yıllık bazda yüzde 6,7’ye yükselerek son 5 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay