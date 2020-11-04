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Dünya Rusya lideri Vladimir Putin, Kur'an-ı Kerim'den Şûrâ Suresinin 23. ayetini alıntı yaptı
Dünya

Rusya lideri Vladimir Putin, Kur'an-ı Kerim'den Şûrâ Suresinin 23. ayetini alıntı yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dini derneklerin temsilcileriyle yaptığı görüşmede Kur'an-ı Kerim'den alıntı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 19:00:00 -
Rusya lideri Vladimir Putin, Kur'an-ı Kerim'den Şûrâ Suresinin 23. ayetini alıntı yaptı

Rusya lideri Vladimir Putin, ülkedeki dini derneklerin temsilcileriyle videokonferans yöntemiyle bir görüşme yaptı.

Rus lider, görüşmeyi "Charlie Hebdo" isimli paçavra tarafından yayınlanan İslam karşıtı karikatürler ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bunları destekler nitelikteki küstah açıklamaları sonrası yaptı.

Görüşme sırasında masasının üzerinde dört kutsal kitabı da bulunduran Putin, bu kitapların her birinde ırk, milliyet ve geleneklerden bağımsız olarak yakınlara ve insana sevgiden bahsedildiğini kaydetti.

Vladimir Putin, Kur'an-ı Kerim'den Şûrâ Suresi 23. Ayeti alıntı yaptı:

"İşte Allah iman edip salih amel işleyen kullarını bununla müjdeler. Ey Muhammed! De ki: "Ben bu tebliğime karşı sizden akrabalıkta sevgiden başka hiçbir ücret istemiyorum." Her kim bir iyilik yaparsa biz onun iyiliğini artırırız. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını verir."

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