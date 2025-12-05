  • İSTANBUL
Rusya lideri Putin'den savaş açıklaması
Rusya lideri Putin'den savaş açıklaması

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna'da devam eden savaşa ilişin açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan basınına gündeme ilişkin açıklamada bulundu.

Putin, Rusya-Hindistan ilişkilerinin farklı alanlarda geliştiğini belirterek, 2 ülkenin geleceğe dönük birçok iş birliği alanına sahip olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile 2 Aralık'ta yaptıkları görüşmenin çok faydalı olduğunu söyleyen Putin, görüşmenin uzun sürdüğünü ve ABD barış planındaki her maddenin ele alındığını aktardı.

 

ABD lideri Trump'ın, Ukrayna'da barışın sağlanması hususunda içtenlikle uğraştığını ifade eden Putin, ABD'nin bu politikasında siyasi ve ekonomik çıkarları da olduğunu dile getirdi.

Putin, özel askeri operasyonlarının savaşın başlangıcı değil, bunu bitirme girişimi olduğunu savunarak, bunun savaş başlamadan önce belirledikleri hedeflere ulaştıklarında sona ereceğini belirtti.

