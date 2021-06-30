Rusya lideri Putin: Biz o gemiyi batırsak bile 3. Dünya Savaşı olmazdı

İngiltere ile yaşanan gemi krizine ilişkin açıklama yapan Rusya lideri Vladimir Putin, İngiltere ve ABD’nin Rusya’nın savunma kapasitesini test etmeye çalıştığını, bu sebeple provokasyona başvurulduğunu iddia etti. Putin "Biz o gemiyi batırsak bile 3. Dünya Savaşı olmazdı, çünkü bunu yapanlar o savaşı kazanamayacaklarını biliyor." ifadelerini kullandı.