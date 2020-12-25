Rusya, Kuzey Kutbu'nda harekete geçti
Sovyetler döneminde kapatılan Kuzey Kutbu'ndaki silah test laboratuvarı yeniden aktif hale getirdi.
Sovyetler Birliği yıkıldığında kapatılan Kuzey Kutbu'ndaki silah test laboratuvarı yeniden faaliyete geçti.
Kuzey Kutup Dairesi’nin üstünde kalan Arktik bölgesindeki laboratuvarda restorasyon çalışmalarının tamamlanması üzerine Rus devlet savunma sanayii şirketi Rostec, silah test laboratuvarının tekrar faaliyete geçirildiğini duyurdu.
Sputnik'in aktardığı haberde Rostec Basın Servisi, faaliyete geçirilen laboratuvarda eksi ve artı 60 dereceler arasında ve zor koşullarda küçük kalibreli silahlar, özel el bombaları ve roketlerin ve aynı zamanda 30 mm çaplarındaki patlayıcıların test edileceğini ifade etti.
3 ayrı test odasının bulunduğu söylenen laboratuvarda, yeni silah üretimlerinin de yapılacağı belirtildi.
Sovyetler Birliği’nin çöküşüyle birlikte dönemin en gelişmiş test laboratuvarlarından biri olan Kuzey Kutbu’ndaki silah laboratuvarı kapatılmıştı.