Rusya kültürü konulu bir seri eğitim faaliyetlerine Avusturya, Türkiye ve Fransa’da oturan 3000 kişiden fazla insan katıldı

Konusu Rus dili, bilim ve eğitim olan çoğul ortamlılık Uluslararası eğitim gezileri, 20 Kasım’dan 4 Aralık’a kadar 6 gündür sürüyordu. 23 konuşmacı ve eksper Avusturya, Türkiye ve Fransa’da oturanlar ile canlı görüşerek ve uzaktan, teknik vasıtasıyla deneyimini ve bilgilerini paylaştı. İnteraktif bu projeye, 3000 katılanlardan fazla dahil oldu.

Rus kültürüne ilgi duyan misafirler, bir seri eğitim konferansı, ustalık sınıfı, önde gelen Rus filologlar, gazeteciler ve sanatlar uzmanları, kültür ve bilim adamları, eğitimciler ile buluşmaya katıldılar. İsteyenler, bedava interaktif bir bilgi yarışmasına ve ilginç bir tahmin oyununa da katıldılar. Bunun için de ortaklardan kıymetli ödüller ve hatıra için sertifikalar verildi.



Okul ve üniversite öğrencileri, Rus dili mitleri hakkında interaktif ustalık sınıflarına katıldılar, anaokul yaşındaki çocuklar, ‘Teremok’ diye müzikal masalı izlediler ve çağdaş Arktik bölgeleri alanında yaşamış mamutlar hakkında hikayeleri dinlediler.

Rus kultürünü, bilim ve sanat sevenler, pilot-kozmonot Andrey İvanoviç Borisenko’nun sürükleyici yaşam öyküsünü duydular, Mihail Kazinik ve Yevgeniy Vodolazkin ile tartışma ve çelişki dünyasına daldılar. Öykücülük Tiyatrosu aktörü ve rejisörü olan Konstantin Kojevnikov, korku yenme deneyimini paylaştı ve irtical temelini öğretti.



Uluslararası eğitim gezileri konuşmacısı, Rus dilini bir yabancı dil olarak öğretme yöntemleri kürsü doçenti, A.S. Puşkin Devlet Rus Dili Enstitüsü, Dil Politikası ve Uluslararası Eğitim Araştırma Merkezi yönetmeni olan Svetlana Kamışeva, ‘Bu tür faaliyetler, meslektaşlarla deneyim paylaşma, profesyonel temaslar için fevkalade bir imkandır. Her konuşmadan sonra benim postama, soruları ve işbirliği tekliflerini içeren mektuplar geliyor’, dedi.



Yapılan gezilerin önemli olduğunu katılanların söyledikleri doğrulamaktadır.



İstanbul şehrindeki V.İ. Dal Rusça dilbilim okulu direktörü olan Nina Leonidovna Malinina, ‘Bu tür faaliyetler, ana dilimiz olan Rusça’yı duymak için, tek bir imkandır’, dedi. ‘8. sınıf öğrencisi Anna, ‘Rusya halklarının çokluğu’ adlı interaktif konferanstan özellikle bahsetti, orada kendisi için çok yeni ve yararlı bilgi öğrenmiş, bu bilgiden de üniversiteye girme sürecinde yararlanmayı düşünüyormuş. Bir de kozmonot ile görüşme çok hayran bırakmış. En genç katılanlar, ‘Uzay’ diye interaktif temsili ve eğitim konsepti ile olan tombala oyunlarını özellikle hatırlamışlar.’, diye sonuçlandırdı.

RUSMER Rus Dili ve Kültürü Merkezi direktörü Lüdmila Nosova-Kural dedi ki ‘Uluslararası eğitim gezileri’ projesi, Türkiye’de büyük rezonans almış: ‘O, yurttaşlarımızın ve Rusça öğrenen yabancıların bütün kategorilerini etkiledi. Canlı ve online görüşmelerin mükemmel ve değişik programı, profesyonel olarak organize edilen reklam ve bilgi sunma sistemi, formatlarına bağlı olmadan bütün faaliyetlerin özel çok sıcak ortamı vardı’, diye sonuçlandırdı.



Türkiye’deki Rus kültür ve bilgi merkezi temsilcisi Karina Pobedovna Düzçimen, bu faaliyetleri düzenleyenlere, gerçek bir Rus dili bayramı için teşekkür etti. ‘Her yayını izleriz ve daima bilgi sunma yöntemlerinden ve eksperlik düzeyinden çok hayran oluruz. Devamını sabırsızlıkla bekleriz’, dedi.



ТЕD üniversitesi (Ankara şehri) öğrencisi olan Serdar Balcı, ‘Kozmonot ve balerin ile görüşmeleri özellikle beğendim, onlara soru sormak ve perde arkasına gelebilmek çok ilginçti. Fakat en önemli ‘ROCK-BALALAİKA’ konseri idi!!!’, dedi.

Bu proje, ‘Uluslararası eğitim gezileri’ projesi çerçevesinde Rusya Eğitim Bakanlığı’nın desteği ile yapıldı, düzenleyici – ‘Almira’ Ltd’dir.



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‘Uluslararası eğitim gezileri’