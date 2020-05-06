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Rusya Kültür Bakanı Olga Lyubimova Kovid-19'a yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-06 15:20:36 -
Rusya Kültür Bakanı Olga Lyubimova Kovid-19'a yakalandı

MOSKOVA (AA) - Rusya Kültür Bakanı Olga Lyubimova'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.

Bakanlık basın servisindan Anna Usaçyova, Lyubimova'nın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Lyubimova'nın durumunun ağır olmadığını kaydeden Usaçyova, "Bakan uzun zamandır evde bulunuyor ve video konferans yoluyla toplantılar yapıyor." dedi.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ve İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev'de de Kovid-19 tespit edilmişti. Mişustin ve Yakuşev'in tedavisi hastanede sürüyor.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamada, son 24 saatte 10 bin 559 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle vaka sayısının 165 bin 929’a, ölü sayısının 86 artarak 1537’ye, iyileşen sayısının da 1462 artarak 21 bin 327’ye ulaştığı bildirilmişti. 


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