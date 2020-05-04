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Dünya

Rusya koronavirüsü engelleyemiyor! 10 binin üzerinde vaka

Pazar günü 10 bin 633 vakayla korkunç bir rekor kıran Rusya'da, bugün de 10 bin 581 corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 11:11:00 - 2020-05-04 11:41:48
Rusya koronavirüsü engelleyemiyor! 10 binin üzerinde vaka

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 10 bin 633 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle vaka sayısı 134 bin 687'ye çıktı. Ülkede 1626 Kovid-19 hastasının iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 16 bin 639 oldu. Ölü sayısı ise 58 artışla 1280'e yükseldi.

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Yorumlar

765

daha nicesi vakalar virüsler salgınlar zalimlerin üstüne olur öyle salgınlar virüslr olurki afrika kıtasının asırlardır deneme tahtası gibi çektiklerini tüm dünya zalim işgalci sömürücü haçlıları çeker inşallah allahın izniyle amin
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rusyanın gücü işe yaramadı

Son dakika: sondan bi önceki dakikada durum farklıydı. Son dakikada her şey değişti: korella öldürdü.
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