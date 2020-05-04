Rusya koronavirüsü engelleyemiyor! 10 binin üzerinde vaka
Pazar günü 10 bin 633 vakayla korkunç bir rekor kıran Rusya'da, bugün de 10 bin 581 corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 10 bin 633 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle vaka sayısı 134 bin 687'ye çıktı. Ülkede 1626 Kovid-19 hastasının iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 16 bin 639 oldu. Ölü sayısı ise 58 artışla 1280'e yükseldi.