Rusya koronavirüs aşısı Sputnik V'nin maliyetini açıkladı

FAS başkanı Igor Artemyev, fiyatın oldukça yüksek olduğunu, nispeten küçük partiler halinde üretildiğini ve üretimi genişletmek için sermayeye ihtiyaçları olduğunu açıkladı.

Artemyev'e göre, üretim arttıkça ve aşı daha kolay elde edilebilir hale geldikçe bir dozun maliyeti düşecek.

ABD firmaları da fiyatı açıkladı

ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna Inc, koronavirüs aşısının doz başına 32 ila 37 dolar arasında fiyatlandırılacağını diğer bir Amerikan şirketi Pfizer'in aşısının fiyatının ise 20 dolar civarında olması bekleniyor.

Dünyda yaşayan insan sayısı hesap edildiğinde koronavirüs aşısının piyasası milyarlarca doları buluyor.

11 Ağustos'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin Sputnik V adlı dünyanın ilk koronavirüs aşısını tescil ettirdiğini açıkladı. Şimdiye kadar 40.000 gönüllünün dahil olduğu klinik denemelerin üçüncü ve son aşamasında bulunuyor. Sputnik V'in yanı sıra Rusya'da denenmekte olan başka koronavirüs aşıları da var.