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Rusya: "Körfez krizi diyalogla çözülür, ABD’nin yaptırımları diyaloga engel"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, bugün Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed ile Körfez ve İran ile ilgili konularda kapsamlı bir görüşme yaptı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 17:32
Rusya: "Körfez krizi diyalogla çözülür, ABD’nin yaptırımları diyaloga engel"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, bugün Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed ile Körfez ve İran ile ilgili konularda kapsamlı bir görüşme yaptı. Lavrov, Körfez krizinin ancak diyalogla çözülebileceğini belirterek, ABD’nin yaptırımlarının ve sert söylemlerinin diyalogu engellediğini söyledi


BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile birlikte Moskova’da yaptıkları ortak basın toplantısında, İran’la yapılan uluslararası nükleer anlaşmanın başarıya ulaşması için anlaşmaya bölge ülkelerinin de dahil edilmesi gerektiğini söyledi. Şeyh Abdullah bin Zayed, "İran meselesi Rusyalı yetkililerle tartışıldı. Deniz trafiğinin güvenliğinin sağlanması için uluslararası işbirliğinin genişletilmesi konusu tartışıldı. BAE de deniz yollarının açık tutulması konusuyla ilgileniyor. Biz fırtınalı önemli bir bölgedeyiz. Daha fazla kargaşa istemiyoruz. Daha fazla kaygı değil istikrar istiyoruz” diye konuştu.


Abdullah bin Zayed, "Rus yetkililerle Umman Denizi’nde petrol tankerlerine yapılan saldırılar konusunda konuştuk. Umman Denizi’ndeki petrol tankerlerine yapılan saldırılar bir sabotaj operasyonudur. BAE kıyısı açıklarından petrol gemilerine yapılan saldırılar için hiçbir ülkeye suçlayamayız” dedi.


Yemen konusuna da değinen Abdullah bin Zayed, "Yemen’de siyasi bir sonuca ulaşmak için ABD ile birlikte çalışacağız. Geniş bir siyasi sürecin başlamasıyla Yemen’de kargaşanın sona ereceğini umut ediyoruz” dedi.


Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ise "Körfez’de gerilimin düşürülmesi uluslararası bir önem arz ediyor. Rusya Körfez’de gerilimin azaltılmasına dikkat çekiyor. Bölgede şiddetten kaçınmak için Körfez ülkelerine diyalog için cesaret verilmelidir. Körfez’de güç senaryolarına yer verilmemesi gerekir. Körfez’de Tahran ve Washington arasında gerilimi artıran sert söylemler diyalogun başlatılmasına cesaret vermez” ifadelerini kullandı.


Lavrov, "ABD ile İran arasındaki krizi diyalogla çözülebiliriz. Ancak ABD yaptırımları altında İran diyaloga nasıl razı edilebilir" dedi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 17:32
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