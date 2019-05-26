Rusya Kırım’dan çıkacak! ‘Daha fazla toprak işgal ederek medeni olunmuyor’

Necmi Güven yeniakit.com.tr

Sovyet Rusyası’nın 1944 yılında Kırım Tatar halkını zorla sürgün etmesinin 75.yılını andıklarını söyleyen Kırım Tatar Derneği Genel Başkanı Mükremin Şahin, 2014 yılında Rusya’nın işgal ettiği Kırım’dan çekileceğini kaydetti. Şahin, Kırım’ın Rusya için büyük bir ekonomik kayba neden olduğunu ve Kırım Tatar halkının bu işgale karşı çıktığını sözlerine ekledi.

Rusya Kırım’a para akıtıyor

Rusya'nın Kırım'dan çekilmesini talep ettiklerini belirten Şahin Rusya’nın Kırım’dan muhakkak çekileceğini de kaydederek, “Kırım'ın içini çok iyi biliyoruz. Kırım'ın içerisinde bugün işgali destekleyen Ruslar dahi memnun değil. Çünkü artık turist gelmiyor, yatırım yapılmıyor. Bütün uluslararası firmalar oradan çekildi. Ama Rusya oraya para pompalıyor. Orası bir askeri karargaha dönüştü. 100 binin üzerinde yeni asker geldi. Göçmenler getiriliyor. Ne yaparsa yapıyorlar ama sonuç olarak orada yaşayan sivil vatandaş da bundan memnun değil. Burada yaşayan Kırım Tatarları ise buna tamamen karşı.” dedi.

Müslümanlardan destek bekliyoruz

Şahin, Kırım Tatarlarının meselesinin bir uluslararası hukuk ya da insan hakları meselesinden daha da önemli olduğuna vurgu yaparak, “Biz bütün insanlıktan destek bekliyoruz. Kırım Tatarları Müslüman bir halk. Bütün Müslüman dünyasından destek bekliyoruz. Ve Kırım Tatarları bir Türk halkıdır. Türkmenler gibi, Türkiye Türkleri gibi, Kazan Tatarları, Özbekler, Kırgızlar, Tatarlar, Uygurlar, Kerkük Türkmenleri gibi bir Türk halkıdır ve Türkçe konuşurlar. Bizim konuştuğumuz dile Kıpçak Türkçesi denir ve Kırım Tatarlarının konuştuğu dil Kıpçak Oğuz Türkçesi karışıktır ve Türkiye Türkçesine en yakın olan bir dildir. Kendi kardeşlerimizi olan bütün Türk dünyasından da destek bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

Toprak kazanarak güçlü olunmaz

Rus halkına düşman olmadıklarının altını çizen Şahin savunduklarının kaba bir ırkçılık meselesi olmadığına değinerek şöyle devam etti: “Ruslardan dostlarımız ve beraber çalıştığımız insanlar da çok. Bugün Rusya'da insan hakları grupları ile çalışıyoruz. Rusya’da, Moskova'da Petersburg'da Kırım Tatar bayrağı açıp oradaki baskıları protesto eden Ruslar var. Bizim Rus halkı ile bir problemimiz yok. Bizim problemimiz Rusya'daki faşist diktatör yaklaşımda. Rusya'nın 16 milyon km kare toprağı var. Daha fazla toprak işgal ederek medeni bir toplum olunmuyor. Güçlü de olunmuyor. Biz Rusya'nın Kırım işgalinin Rus ekonomisine büyük zarar verdiğini söylüyoruz. Bir Rus milliyetçisi, ‘Rusya'nın güçlü olması için kendi tarihi topraklarına çekilmesi ve büyümesi lazım. Suni yayıldığı bir coğrafyada güçlü olamayacak çünkü bu coğrafyayı biz idare edemiyoruz’ diyor. Yani senin 16 milyon km kare toprağın 120 milyon nüfusun var bunun da yüzde 40'ı Rus değil.”