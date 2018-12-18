Rusya, Kırım Yarımadasına konuşlanıyor

Münübe Yılmaz

Rusya Savuma Bakanlığı’ndan bugün yapılan açıklamaya göre, Moskova yeni yıldan önce Kırım Yarımadası’na savaş uçağı gönderecek. 10 adet Sukhoi SU-27 ve SU-30 savaş uçaklarının, Kırım’daki hava üssüne daimi olarak yerleşeceğini ifade eden Rus Savunma Bakanlığı’nın bu kararı, Pentagon tarafından kınama ile karşılandı. Pentagon yetkilileri “Rusya’nın, Kerç Boğazı’ndaki provakatif saldırıları, iki ülke arasındaki tansiyonu arttıracak ve durumu daha da tehlikeli bir hale dönüştürecektir” yorumunda bulunurken, İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise, Rusya’nın asıl amacının Ukrayna’yı Azak Denizi’ndeki limanlardan uzak tutmak olduğunu iddia etti. Ukrayna ve Rusya arasındaki tartışma, 25 Kasım tarihinde Rus kuvvetlerinin, Karadeniz’den, Azak Denizi’ne doğru ilerleyen üç adet Ukrayna gemisine müdahale etmesi ile şiddetlenmiş ve Moskova’nın Ukrayna gemilerine el koyup, Ukraynalı 24 askeri tutuklaması ile devam etmişti.