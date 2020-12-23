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Dünya Rusya, Katar'da ilan etti: Karşılık vereceğiz
Dünya

Rusya, Katar'da ilan etti: Karşılık vereceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Katar ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "ABD yaptırımlarına sert bir şekilde karşılık vereceğiz' dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 16:21:00 -
Rusya, Katar'da ilan etti: Karşılık vereceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Rus şirketlerine yönelik yaptırım kararına karşılık vereceklerini söyledi.

Lavrov ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani, başkent Moskova'daki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

ABD’nin bazı Rus şirketleri ve vatandaşlarına yönelik yaptırım uygulama kararını değerlendiren Lavrov, "ABD uzun zamandır ülkemize karşı düşmanca bir siyaset izliyor. Buna karşılık verilecek." dedi.

Lavrov, ABD’nin yaptırımlarla uluslararası hukuk normlarını ihlal ettiğini belirterek "Bu adımlar, ABD’nin kendi kurallarını başkalarına empoze etmeye devam edeceğini gösteriyor." yorumunda bulundu.

"Filistin meselesi ikinci plana kalmamalı"

Lavrov, Filistin meselesine değinerek "İsrail'in bazı Arap ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirmesi durumda, Filistin meselesi, ikinci plana kalmamalı ve uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletlerin kararları ve Arap İnisiyatifi doğrultusunda çözülmelidir." dedi.

Bakan Lavrov, Filistinliler arasında birliğin sağlanması ve Hamas Hareketi ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) başlattığı süreçlerin sonlandırılması gerektiğini vurguladı.

Libya meselesinin çözümü konusunda sürdürülebilir siyasi sürecin sağlanması için gerekli koşulların oluşturulmasının önemine dikkati çeken Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi'nin uzun süre atanmadığını ve bundan endişe duyduklarını belirtti.

Suriye açıklaması

Suriye meselesine de değinen Lavrov, İsviçre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde 4 Aralık'ta Suriye Anayasa Komitesi 4'üncü tur toplantılarının sona erdiğini hatırlattı.

Bakan Lavrov, "Ocak ayının ikinci yarısında yapılacak toplantılarda, Suriye Anayasası ile ilgili ayrıntılı çalışmaların yapılacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bölgedeki güvenlik, Katar için öncelikli konudur"

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani ise Basra Körfezi'ndeki durumuna ilişkin, "Bölgedeki güvenlik, Katar için öncelikli konudur." dedi.

Al Sani, İran dahil tüm bölge ülkeleriyle diyalog kurma konusuyla ilgili olduklarını dile getirerek "Katar, istikrar sağlamaya yönelik her türlü girişimi memnuniyetle karşılıyor." şeklinde konuştu.

Filistin meselesine de değinen Al Sani, bu meselenin uluslararası kararlar çerçevesinde çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Al Sani, "İlgili kararlar İsrail tarafından uygulanmaz, Filistin'in başkenti Doğu Kudüs ile 1967 sınırlarına göre kendi devletini kurma hakkı hayata geçirilmez ve tüm mültecilerin geri dönme hakkı kayda alınmaz ise meselenin çözümü imkansızdır." ifadelerini kullandı.

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