0553 313 94 23

Rusya karşı çıkmıştı... İlk ayinlerini yaptılar

Moskova Kilisesi'nin karşı çıkmasına rağmen dün resmi olarak bağımsızlığını kazanan Ukrayna Ortodoks Kilisesi, bugün Ukrayna'da ilk ayinini gerçekleştirdi.

07 Ocak 2019 Pazartesi 23:31
Rusya karşı çıkmıştı... İlk ayinlerini yaptılar

Rusya-Ukrayna arasındaki krizin, kiliselere taşınmasının ardından Ukrayna yaptığı son hamleyle, Rusya'yla bağlarını tamamen koparttı.

Dün resmiyet kazandı

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un 'Tomos' adı verilen bağımsızlık kararnamesini imzalayıp, Ukrayna Ortodoks Kilisesi Metropoliti Epifaniy'e teslim etmesiyle, dün bu ayrılık resmi olarak onaylandı.

Bugün ilk ayin yapıldı

11'inci yüzyılda inşa edilen Azize Sofya Katedrali'ne ise Noel kutlaması yapıldı. Düzenlenen ayine Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko de katıldı.

"Bizi Moskova'ya bağlayan son bağı da koparttık"

Ayinden sonra konuyla ilgili bir açıklama yapan Poroşenko, "Ukrayna hakkında Rus Ortodoks Kilisesi'nin kilise hukukuna bağlı bölgesi olduğuna dair fantezileri olan Moskova'yla bizi bağlayan son bağları kopardık." dedi.

"Yapacak çok iş var"

Bugünkü ilk ayini yöneten Ukrayna Ortodoks Kilisesi Metropoliti Yepifaniy, tarihi bir olaya imza atıldığını ve "Birleşik Ortodoks kilisemizin kapıları herkese açık." diyen Yepifaniy, bu birliği güçlendirmek için yapılacak daha çok iş olduğunun altını çizdi.

Son bin yılın en büyük ayrılığı

Ukrayna Kilisesi'ne verilen 'otosefal' statü, Ortodoks Kilisesi'nde son bin yılda yaşanan en büyük ayrılık olarak tanımlanıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 23:31
  1. Ukrayna
  2. kilise
  3. ayin
  4. dua
  5. Rusya-Ukrayna
  6. Ukrayna Kilisesi
  7. Ukrayna Ortodoks Kilisesi Metropoliti Yepifaniy

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sudan'daki gösterilerde 816 kişi gözaltına alındı
    1. Sudan'daki gösterilerde 816 kişi..
    2. Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa..
    3. İsrail askerleri Batı Şeria'da 8..
    4. Tunceli'de eğitime kar engeli
    5. İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya..
    6. Erdoğan: "Türkiye, tarihin bu en..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ'ı..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD'nin,..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye..
    11. Suudi Arabistan'dan Yemen sınırına..
    12. Eren Erdem hakkındaki yakalama kararı
    13. Darbe tehdidine karşı kötü gün dostu..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York..
    15. Rusya karşı çıkmıştı... İlk ayinlerini..
    16. Karaman'ın bazı ilçelerinde eğitime..
    17. Neden şişmanlıyoruz? Şişmanlamanın 5..
    18. Dakar Rallisi başladı
    19. Erdal Özyağcılar'ın oynadığı "Kral"ın..
    20. Başkan Erdoğan New York Times'a yazdı:..
    Çok tehlikeli adım! Rusya'ya rağmen Karadeniz'e ilerliyor
    Çok tehlikeli adım! Rusya'ya rağmen Karadeniz'e ilerliyor
    Demirbağ: Eşcinsellik yeryüzünün gelmiş geçmiş en büyük felaketi!
    Demirbağ: Eşcinsellik yeryüzünün gelmiş geçmiş en büyük felaketi!
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
    Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama
    Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama

    Günün Karikatürü

    8 Ocak 2019
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!
    Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!
    Şeyh Temim’in arkasından kim iş çeviriyor? Katar medyası bir öyle bir böyle!..
    Şeyh Temim’in arkasından kim iş çeviriyor? Katar medyası bir öyle bir böyle!..