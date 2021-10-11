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Dünya Rusya Karabağ gelişmesini duyurdu!
Dünya

Rusya Karabağ gelişmesini duyurdu!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ meselesini görüşmek üzere bir araya geliyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 13:55:00 -
Rusya Karabağ gelişmesini duyurdu!

Nikol Paşinyan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin de bulunduğu Karabağ'da istikrarın sağlanması için atılacak adımları görüşmek üzere Moskova'da bir araya gelecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Karabağ'da istikrarın sağlanması için atılacak adımları görüşecek.

AA'nın aktardığı habere göre, Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin ile Paşinyan'ın yarın Moskova'da bir araya gelecekleri belirtildi.

Görüşmede, Karabağ'a ilişkin Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin, 10 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 bildirilerinin hayata geçirilmesine dair sürecin ele alınacağı bilgisine yer verilen açıklamada, "Bölgede istikrarın güçlendirilmesi ve ekonomik bağların kurulması için atılacak adımların da değerlendirilmesi planlanıyor." ifadesi kullanıldı.

Putin ve Paşinyan'ın yarınki görüşmede ikili ilişkileri de istişare edeceğinin vurgulandığı açıklamada, Avrasya bölgesindeki birlikler nezdinde entegrasyon süreçlerinin de değerlendirileceği bildirildi.

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