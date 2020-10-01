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Dünya Rusya, Karabağ bölgesinden paralı askerlerin ve teröristlerin geri çekilmesini istedi!
Dünya

Rusya, Karabağ bölgesinden paralı askerlerin ve teröristlerin geri çekilmesini istedi!

Karabağ bölgesinde Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar dördüncü gününü doldururken Rusya’dan çarpıcı bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 01:33:00 -
Rusya, Karabağ bölgesinden paralı askerlerin ve teröristlerin geri çekilmesini istedi!

Fransız haber ajansı AFP'nin Rus diplomatlarına dayandırarak hazırladığı habere göre Moskova yönetimi, Karabağ'da "Libya ve Suriye'den paralı savaşçıların ve teröristlerin görev aldığını" belirtti.

Moskova yönetimi, Çatışmadaki tansiyonun daha da yükselmesinden endişe duyduğunu belirtirken özellikle Suriye ve Libya'dan Karabağ'daki çatışmaya katılmak için gönderilen yasa dışı silahlı gruplara bağlı savaşçıların olduğunu ifade etti.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmada; Moskova yönetimi, meselenin taraflarına "yabancı paralı askerlerin ve teröristlerin" kullanılmasını engellemek ve geri çekilmelerini sağlamak için "gerekli tedbirleri" alması çağrısında bulunuldu.

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