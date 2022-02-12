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Gündem ‘Rusya kafalarını ezecek’ diyen Haluk Özdil’den çarpıcı iddia: Türkiye bunu yaparsa kahraman olur
Gündem

‘Rusya kafalarını ezecek’ diyen Haluk Özdil’den çarpıcı iddia: Türkiye bunu yaparsa kahraman olur

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilime ilişkin çok çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 12:09:00 -
‘Rusya kafalarını ezecek’ diyen Haluk Özdil’den çarpıcı iddia: Türkiye bunu yaparsa kahraman olur

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, Ukrayna ile Rusya geriliminde Türkiye'nin üstlendiği arabuluculuk rolüne dikkat çekti.

BBN Türk kanalında konuşan Haluk Özdil, 'Türkiye rolünü tamamlarsa kahraman olur' dedi.

Çarpıcı iddialarda bulunan Özdil, "Türkiye’nin rolü önemli. Bence konuşulanlar dışında bir rol üstleniyor. Bunu devlet politikası olarak açıklamazlar. Benim bir teorim var. Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasında Donbass bölgesinde arabuluculuk yapıyor ve orada bir federal sistem oluşturmaya çalışıyor. Eğer Türkiye bunu başarırsa kahraman olur. Savaşta en kolay böyle engellenir. Peki Ukrayna razı olur mu? Zelensky son görüşmelerde razı olmuş gibi. Yani dış ilişkilerinde Ukrayna’ya bağlı iç ilişkilerde ise Rusya’ya yakın politika… Ukrayna Kırım’ı kabul etmek zorunda kalacak. Çünkü bu şartlar oluşmazsa Rusya, Ukrayna’yı ezecek" dedi.

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