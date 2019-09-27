Rusya, K. Kore'ye ait 3 gemiye el koydu! Rusya, Rusya Ekonomik Bölgesi'ne giren ve 362 mürettebatı taşıyan Kuzey Kore bayraklı üç gemiye el koyduğunu duyurdu.

Rusya sınır görevlileri, Rusya Ekonomik Bölgesi'ne giriş yapan Kuzey Kore bayraklı 3 balıkçı gemisine el koyduğunu duyurdu. Gemilerde toplamda 262 mürettebatın olduğu bildirildi. El konulan gemiler Nahodka kentine demirlendi. Rus sınır görevlileri, 17 Eylül'de Japon Denizi’nde Rus karasuları içerisinde kaçak avlanan Kuzey Kore gemisini alıkoyduğunu bildirmişti. Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) yapılan açıklamada, Rus sınır görevlileri, Japon Denizi’nde Rus karasuları içerisinde Kuzey Kore’den 2 yelkenli balıkçı gemisi ile 11 deniz motorunun kaçak avlandığını tespit etmişti. Rus sınır görevlilerinin gemileri teftişi esnasında silahlı saldırıya uğradığı vurgulanan açıklamada, “Kuzey Kore gemisinin mürettebatı gemide teftiş yapan sınır görevlilerine silahlı saldırı düzenlemiş ve saldırı sonucunda 3 sınır görevlisi yaralandı.” ifadelerine yer verilmişti. Açıklamada, mürettebatı ile Kuzey Kore yelkenli balıkçı gemilerinin alıkonularak, Rus limanına götürüldüğü kaydedilmişti.

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