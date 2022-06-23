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Dünya Rusya 'istenmeyen kişi' ilan etti
Dünya

Rusya 'istenmeyen kişi' ilan etti

Fransa, Moskova'daki Büyükelçiliğindeki Kültür Ataşesinin Rusya tarafından "istenmeyen kişi" ilan edildiğini teyit etti.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 23:58:00 -
Rusya 'istenmeyen kişi' ilan etti

Fransa, Moskova'daki Büyükelçiliğindeki Kültür Ataşesinin Rusya tarafından "istenmeyen kişi" ilan edildiğini teyit etti.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rus yetkililer, Fransa'nın Moskova'daki Büyükelçisine cuma günü, Büyükelçilik bünyesinde çalışan Kültür Ataşesinin artık Rusya topraklarında istenmediğini bildirdi. Açıklamada, bununla ilgili hiçbir "meşru dayanak" gösterilmediği ve Fransa'nın bu kararı esefle karşıladığı ifade edildi.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın, Bakanlığın yetkili servislerine, kendisine yapılacak takibi tanımlamak için seçenekleri hızlı bir şekilde sunmaları için talimat verdiği aktarılan açıklamada, Fransa'nın Moskova Büyükelçiliğindeki personelin çalışmasının Diplomatik ve Konsolosluk İlişkilerine Hakkındaki Viyana Sözleşmeleri kapsamına girdiği belirtildi.

Fransız basındaki haberlerde, Rusya tarafından akreditasyonu yenilenmeyen Fransız Ataşenin 17 Temmuz'a kadar ülkeyi terk etmesi gerekeceği aktarıldı.

Rusya'nın, söz konusu diplomatın, ülkede yakın zamanda feshedilmiş bir vakıf ve yasaklanan bir medya kuruluşuna gizli bir şekilde finansman yolları sağladığını öne sürdüğü belirtildi.

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Yorumlar

6543

akit krdnews.info ve madiya.net bu terörrist medyalarınıda denetlesinler mite söyleyin

543

akit önemli bilgi mite bildirin kürdistan 24 selim çürükkaya bunlar türkiye aleyhine avrupada propoganda provokasyon yapıyor kırmızı bülten çıkarsınlar
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