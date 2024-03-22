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Ekonomi Rusya istedi! O ülke Türk şirketin sözleşmesini iptal etti
Ekonomi

Rusya istedi! O ülke Türk şirketin sözleşmesini iptal etti

Yeniakit Publisher
2024-03-22 08:37:00 -
Rusya istedi! O ülke Türk şirketin sözleşmesini iptal etti

Burkina Faso'daki Rusya destekli askeri cunta yönetimi ülkedeki Türk maden firmasının sözleşmesini feshetti.

Burkina Faso'daki Rusya destekli askeri cunta yönetiminin 20 Mart 2024 Çarşamba günü aldığı bir kararla Türk bir firmanın maden sözleşmelerini iptal ettiği bildirildi.

Afro Turk isimli şirkete 2023 yılının Nisan ayında yapılan sözleşmeyle verilen Inata altın madeni ve Tambao manganez madeninin işletme ruhsatı geri çekildi.

İki madenin işletmesi 50 milyon dolara Afro Turk'e verilmişti.

Burkina Faso yönetimi, Türk madencilik şirketini 90 gün süre verilmesine rağmen "ülkeye borçlu olduğu meblağı ödememekle" suçladı.

Rusya destekli yönetim ayrıca sözleşme kapsamında şirketten "güvenlik güçleri için üsler oluşturarak terörle mücadeleye katılmasının" istendiğini ancak şirketin bunu yerine getirmediğini savundu.
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Madencilik Bakanı Pierre Boussim APA ajansına verdiği demeçte bu sebeplerle işletme ruhatlarının geri alındığını kaydetti.

Madenlerin satılarak yeni yatırımcılara devredileceği ifade edildi.

Cunta yönetiminin aldığı kararda Rusya'nın bölgedeki madenlere olan ilgisinin rol oynamış olabileceği tahmin ediliyor.

Türkiye son dönemde Burkina Faso'daki cunta yönetimiyle ilişki içerisine girmişti. Bu kapsamda Burkina Faso'da çeşitli yatırımlar yapılmış ve cunta yönetimine Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları satılmıştı.

Kaynak: Mepa News

 

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