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Dünya Rusya iş gücü açığını mahkumlarla kapatıyor
Dünya

Rusya iş gücü açığını mahkumlarla kapatıyor

Yeniakit Publisher
2023-08-11 15:33:00 -
Rusya iş gücü açığını mahkumlarla kapatıyor

Rusya'da 26 bini aşkın tutuklu çeşitli sektörlerde iş gücü olarak kullanılıyor.

Rusya'da 26 bini aşkın tutuklu çeşitli sektörlerde iş gücü olarak kullanılıyor.
Rusya'nın zorunlu çalışma kapsamında 1700'e yakını ticari müesseselerde olmak üzere, 26 binin üzerinde mahkumu istihdam ettiği açıklandı.

Vedomosti gazetesine konuşan Rusya Federal Ceza İnfaz Servisi FSİN yetkilileri, zorunlu çalışma uygulamasının yaygınlaşmaya devam ettiğini ve ülke genelinde gözlenen personel açığı sorununa karşı etkin bir çözüm olduğunu ifade ediyor.

Mahkumların istihdam edildiği sektörlerin başında inşaat, tarım, gıda, hafif imalat, orman ürünleri ve mobilya üretimi geliyor.

Rusya'da ticari işletmelerin çevresinde 367 adet ıslah merkezi oluşturulmuştu.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2024 yılına kadar bu merkezlerde 80 bine yakın mahkumun istihdam edilmesi hedeflendiği belirtildi.

Yüzde 42 personel açığı

Geçtiğimiz günlerde Rusya'da yapılan bir araştırmaya göre, sanayi işletmelerinin yüzde 42'sinin personel açığı sorunu yaşadığı ortaya çıkmıştı.

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