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Dünya Rusya İran ile yaptığı tatbikatta ‘düşman’ gemilerini vurdu
Dünya

Rusya İran ile yaptığı tatbikatta ‘düşman’ gemilerini vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, İran ile gerçekleştirdiği tatbikatta düşman gemilerini vurduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 12:07:00 -

Rusya Savunma Bakanlığı, Kafkasya-2020 tatbikatının bir parçası olarak geçtiğimiz gün İran’la birlikte tatbikat düşman gemilerini vurduğunu açıkladı.

Yapılan tatbikatta Rusya’nın Hazar Denizi Filosu'na ait beş geminin ve İran deniz kuvvetlerinin Hazar Denizi havzasındaki “yasadışı silahlı grupların” imhası simüle edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Kafkasya-2020 tatbikatı sırasında, Hazar Deniz Filosunun bir grup taktik gemisi ve füze gemisi olan Tatarstan, küçük füze gemisi Veliki Ustyug ve İran İslam Cumhuriyeti'nin deniz kuvvetlerinden küçük topçu gemisi Astrakhan, İran Donanması'ndan Joshan ve Pekan botları, Hazar Denizi'nde simüle edilen bir düşmanın hava ve deniz hedeflerine başarıyla topçu atışı gerçekleştirdi.” denildi.

Bakanlık tatbikat sırasında simüle edilen düşmanın vurulma anlarını da paylaştı.

Tatbikat 21-26 Eylül tarihleri arasında Hazar Denizi ve Karadeniz’de Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’un liderliğiyle yapılıyor.

Tatbikata Ermenistan, Beyaz Rusya, İran, Çin, Myanmar ve Pakistan'dan gelen 1.000 kadar asker katıldı.

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