''Rusya interneti kapatacak bizde kapatalım''

İngiltere'de parlamentonun, Başbakan Theresa May'in Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasını ezici çoğunlukla reddetmesinin ardından ülkedeki kaos havası yoğunlaştı.

Koas ortamından korkan İngilizlerin en büyük tehdidi siber saldırı ile karşı karşıya kalmak. İngiltere vatandaşlarını bugüne kadar Avrupa alt yapısı üzerinden izliyordu.

İngiliz devletini siber saldırılara ve tehditlere karşı korumak amacıyla hükümet tarafından görevlendirilen güvenlik ve istihbarat kurumu, GCHQ ilk olarak birinci dünya savaşı sırasında Devlet kod ve şifre okulu (Government Code ve Cypher School) adı altında açıldı ve 1946'ya kadar bu isimle anıldı.

İngiltere Güvenlik ve İstihbarat Dairesi (GCHQ) kitlesel veri toplama ve izleme programıyla ilgili faaliyet gösteriyor. GCHQ İngiltere Dışişleri Bakanlığı ve Devlet Sekreterliğine bağlı olarak çalışmaktadır ve İngiltere Dışişleri Bakanının sorumluluğunda bulnuyor.

İngiliz istihbarat dairesinin uyguladığı kitlesel izleme ve sisteminin yöntem ve teknikleri, nerelerde konuşlandıkları artık biliniyor. GCHQ'nun izleme faaliyetleri Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) eski çalışanı Edward Snowden'ın gizli bilgileri ifşası sonrası ortaya çıkmıştı. Snowden'ın sızdırdığı belgelere göre GCHQ, milyonlarca insanın şahsi internet yazışmalarını ve telefon görüşmelerini dinleyerek kayda aldı. Snowden, Amerikan istihbarat kurumlarının gizli izleme faaliyetlerini medyaya sızdırmasının ardından Mayıs 2013'te ABD'den kaçmıştı.

Şimdi Brexit ile birlikte bu düzenin yıkılmasından korkuluyor. İngiltere, Rusya'nın uyguladığı koruma programlarını uygulamaya başlamayı planlıyor.

Rusya, son günlerde küresel internet bağlantısıyla geçici olarak bağlantıyı kesmeyi planlıyor. Rusya'nın kullanıcıları arasında iletilen verilerin, ülkedeki sunuculara yönlendirilmeksizin, yeni bir alt yapı üzerinde çalışması İngilizleri, Rusya'nın ''internet kesme'' planına itiyor.

Rus medyasına göre, ülkenin siber savunmasının dış saldırı karşısında nasıl bir yol alacağını ölçmenin bir yolu da bu. İngiltere'de bu yolla ülkeyi korumayı amaçlıyor.

Kaynak: telegraph.co.uk