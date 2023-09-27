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Dünya Rusya İngiltere'ye misilleme yaptırımlarını genişletti
Dünya

Rusya İngiltere'ye misilleme yaptırımlarını genişletti

Yeniakit Publisher
2023-09-27 14:30:00 -
Rusya İngiltere'ye misilleme yaptırımlarını genişletti

Rusya, İngiltere'ye yönelik misilleme yaptırımlarını genişleterek listeye 23 kişiyi ekledi.

Rusya, İngiltere'ye yönelik misilleme yaptırımlarını genişleterek listeye 23 kişiyi ekledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere'nin askeri-siyasi kurumunun, gazetecilik teşkilatının ve bilim camiasının temsilcilerinden oluşan 23 kişinin yaptırımlar listesine eklendiği belirtildi.

Listeye alınanlar arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin İngiltere topraklarındaki eğitimini denetleyen İngiliz Silahlı Kuvvetleri Savunma Kurmay Başkanı E. Radakin ve Londra'nın Ukrayna yönündeki stratejisinin formüle edilmesinde rol alan İngiliz Hükümeti bünyesindeki Ortak İstihbarat Komitesi Başkanı M. Alessandri ve İngiliz savunma şirketi BAE Systems'in yönetim Kurulu Başkanı K. Hogg'un da bulunduğu ifade edildi.

Bakanlık, İngiliz tarafının Rusya'ya yönelik yaptırım baskısını artırma girişimlerinin "kaçınılmaz olarak kesin bir tepkiyle karşılanacağını" vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Londra'nın düşmanca eylemlerine yanıt olarak Rusya'nın durdurulma listesini genişletme çalışmaları devam edecek" dedi. (İLKHA)
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