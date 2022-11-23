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Avrupa Rusya ile Ukrayna arasında esir takası yapıldı
Avrupa

Rusya ile Ukrayna arasında esir takası yapıldı

Rusya ile Ukrayna arasında, savaşta esir düşenlerin takasının yapıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 19:40:00 -
Rusya ile Ukrayna arasında esir takası yapıldı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna tarafıyla müzakere sonucunda 35 Rus askerinin serbest bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, gerekli tıbbi ve psikolojik destek sağlanan askerlerin Bakanlığa ait uçaklarla başkent Moskova'ya ulaştırılacağı aktarıldı.

36 Ukrayna vatandaşı serbest bırakıldı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Biri sivil, 35'i asker toplam 36 vatandaşımızı evlerine getirdik." ifadesini kullandı.

Bunların arasında Ukrayna'nın Mariupol kentindeki Azovstal Fabrikası'nda savaşanlar ile Çernobil Nükleer Santrali'nde savaşın ilk günlerinde esir alınan askerlerin bulunduğuna dikkati çeken Yermak, 8 ay boyunca esaret altında olan vatandaşları kurtarabildiklerini vurguladı.

Rusya ile Ukrayna arasında en son 3 Kasım'da yapılan esir değişimi kapsamında 107 Rus ve 107 Ukraynalı asker karşılıklı olarak serbest bırakılmıştı.​​​​​​​

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