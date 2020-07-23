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Ekonomi

Rusya ile tarih kesinleşti: Resmen başlıyor

Rusya ile Türkiye arasındaki havayolu ulaşımının 1 Ağustos'ta resmen başlayacağı kesinlik kazandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 10:39:00 -
Rusya ile tarih kesinleşti: Resmen başlıyor

Rusya ile Türkiye arasında havayolu ulaşımının resmen hangi tarihte başlayacağı Rusya hükümeti tarafından açıklanmamasına rağmen, bu tarihin 1 Ağustos olacağı kesinlik kazandı.

Rus havayolu şirketi Aeroflot, yeni aydan itibaren günde Moskova’dan Türkiye’ye iki, St.Petersburg’tan bir sefer gerçekleştirecek. Dört aylık karantina sürecinden sonra başlayacak Türkiye uçuşlarında bilet ücreti ciddi zam görmeden tek yön 14 bin ruble (yaklaşık 1.350 TL) olacak. Rusya ile Türkiye arasında havayolu ulaşımının açılması hususunda iki ülke yetkili kurumları arasında görüş birliğine varıldığı 15 Temmuz tarihinde Türkiye tarafından ilan edildiğinde yaz tatili özlemi çeken Rus vatandaşları tarafından büyük ilgiyle karşılanmıştı.

Öte yandan Rusya’da koronavirüs vakaları yüksek seviyede devam ediyor. Rusya’da 22 Temmuz tarihinde günlük vaka sayısı 5 bin 862 olarak gerçekleşti. Bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 165 oldu. Salgının yayılmasında ABD, Brezilya ve Hindistan’ın ardından dördüncü sırada yer alan Rusya’da toplam vaka sayısı 789 bin 190 kişi olarak kayıtlara geçmiş durumda.

Hürriyet

 

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