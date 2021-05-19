  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Elon Musk'a büyük şok! Açıklama geldi
Müslüman ülkeden Çin'e çağrı: Bize yardım edin
Kassam Tugayları komutanlarına suikast girişimi
ABD'de koronavirüs kabusu bitmiyor
Dünya Rusya ile İsrail'den 'Gazze' görüşmesi
Dünya

Rusya ile İsrail'den 'Gazze' görüşmesi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerilimin artmasından duydukları endişeyi İsrail'e bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 17:11:00 -
Rusya ile İsrail'den 'Gazze' görüşmesi

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, İsrail'in Moskova Büyükelçisi Aleksandr Ben Zvi ile görüştü.

Abluka altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki durumun ele alındığı Moskova'daki görüşmede Rus tarafı, burada gerilimin artmasıyla ilgili derin endişelerini dile getirerek ölen sivil sayısının artmasına yol açacak adımların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Görüşmede, Rusya'nın, meselenin uluslararası hukuk temelinde müzakere masasında çözülmesi amacıyla ilgili taraflar arasında ara buluculuk rolünü üstlenmeye hazır olduğu teyit edildi.

"İsrail ve Filistin’i itidale çağırıyoruz"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da İsrail ve Filistin arasında oluşan durumu dikkatle takip ettiklerini ve bu durumdan endişe duyduklarını belirterek şunları kaydetti:

"İsrail ve Filistin’i itidale çağırıyoruz. Tüm tarafların ateşe yağ dökmemek için daha itidalli açıklamalar yapması gerektiğini düşünüyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gönül Dağı'nda herkesi şok eden gelişme! Her şey boşa gidecek
Medya

Gönül Dağı'nda herkesi şok eden gelişme! Her şey boşa gidecek

Duygusal hikayesi başarılı performansıyla reyting rekorlarını alt üst eden Gönül Dağı dizisinin 29. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Fragmanda ..
Hamas o iddiayı yalanladı
Dünya

Hamas o iddiayı yalanladı

İsrail medyasının Gazze konusunda perşembe günü ateşkes yapılacağı yönündeki iddialar Hamas, tarafından yalanlandı.
Suudi Arabistan nota vermişti... İstifa etti!
Dünya

Suudi Arabistan nota vermişti... İstifa etti!

Suudi Arabistan ve BAE, Lübnan Dışişleri Bakanı Şerbil Vehbe'nin Körfez ülkelerine yönelik sözleri nedeniyle nota vermişti. Vehbe, Körfez ül..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay