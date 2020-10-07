Rusya ile İngiltere arasında tehlikeli yakınlaşma! Görüntüler ortaya çıktı

Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi’nin açıklamasına göre Karadeniz hava sahasında ülke sınırlarına doğru yaklaştığı saptanan, aralarında iki avcı uçağının da bulunduğu dört İngiliz askeri uçağına Su-27 jetiyle önleme yapıldı.

Rus hava sahası kontrol araçlarının, Karadeniz’in tarafsız karasuları üzerinde Rusya sınırlarına yaklaşmakta olan dört hava hedefi tespit ettiği belirtilen açıklamada, hedeflerin belirlenmesi ve sınırın ihlaline izin verilmemesi amacıyla Güney Askeri Bölge hava savunma güçlerine ait bir Su-27 avcı uçağının havalandırıldığı kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı uçakların önleme yaptığı anlara dair görüntüleri paylaştı.