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Medya Rusya ile ilgili bomba Türkiye detayı! Meğer sessiz sedasız bunu yapmışlar
Medya

Rusya ile ilgili bomba Türkiye detayı! Meğer sessiz sedasız bunu yapmışlar

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, Siirt ziyaretinde eşlik ettiği TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun önündeki dosyadan bilgiler aktardı.

Yeniakit Publisher
2022-09-27 14:26:00 -
Rusya ile ilgili bomba Türkiye detayı! Meğer sessiz sedasız bunu yapmışlar

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, Siirt ziyaretinde eşlik ettiği TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun önündeki dosyadan bilgiler aktardı.

Donat yazısında, "Uçakta... Rifat Hisarcıklıoğlu, dosyalara boğulmuştu. Dosyalarında neler var? Ağustos 2022... Ruslar, Türkiye'de 128 şirket kurmuşlar... Ukraynalılar 35. Son aylarda Rus şirketlerinin sayısı devamlı artışta. Enerji sorunu olmaması nedeniyle yabancı sermaye girişi artıyor.  2022... İlk 7 ay... İhracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artmış.  AB ülkelerine... Rusya'ya... İhracat... İhracat... İhracat." dedi.

 

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