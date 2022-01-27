Rusya ile gerilim yaşayan Ukrayna'da şok saldırı

Ukrayna'nın Dnipro bölgesindeki Pivdenmash Devlet Havacılık ve Uzay Fabrikası'nda Ukrayna Ulusal Muhafızlarında görevli bir asker, 4'ü asker 1'i sivil personel olmak üzere toplam 5 kişiyi vurarak öldürmüş ardından olay yerinden kaçmıştı. Dnepr şehrinin bir kasabasındaki dağlık alanlara kaçan asker 21 yaşındaki Artemiy Ryabchuk, Dinyeper Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Cinnet getirmiş

Ukrayna basınında yer alan haberlerde, askerin, arkadaşları tarafından ispiyonculukla suçlandığı ve bunun üzerine geçirdiği cinnet sonucu silah arkadaşlarını öldürdüğü iddia edildi.

"İlk olarak müdürü ve yardımcısını öldürdüm"

Polis kamerası tarafından anbean yakalandığı anlar kayıt altına alınan Ryabchuk, rahat tavırları dikkat çekti. Ryabchuk ilk ifadesinde, "Silahları muhafaza ettiğimiz özel bölmelerden temin ettim. Silahların saklandığı sandıklar kilitli değildi ve erişimim kolay oldu" ifadelerini kullanarak, "Şarjöre on mermi yerleştirdim ve ilk olarak oradaki müdürü ve yardımcısını öldürdüm" dedi.

"Orada duran ve her yarım saatte durum raporu yollayan görevli kadını da başkalarıyla iletişim kurmaması için öldürdüm" ifadelerini kullanan asker, "Daha sonra cephaneleri almaya gittim. Fabrikadan ayrılmak üzere çıkış kapısına gittim" dedi.

Ryabchuk, ardından çıkış kapısına yöneldiğini ve görevli askerden kapıyı açmasını istediği ancak görevli askerin kapıyı açmadığını ve bunun üzerine kafasına sıktığını aktardı. Ryabchuk, "Oradan çıkmak için başka yol aradım ve zıplayarak çıkacağım bir yer buldum ve çıktım. Yola çıktım aracım birini durdurdum ve yolcudan beni bir bölgeye bırakmasını istedim. Daha sonra dağlarda terkedilmiş bir mekanda kaldım" dedi.