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Dünya Rusya ile Filistin arasında önemli görüşme
Dünya

Rusya ile Filistin arasında önemli görüşme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Filistin meselesini telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 14:45:00 -
Rusya ile Filistin arasında önemli görüşme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Filistin meselesini telefonda görüştüğü bildirildi.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin, Abbas ile telefonda görüştü.

Putin ve Abbas'ın birbirinin yeni yılını kutladığı görüşmede Filistin meselesi ele alındı.

Bu meseleyle ilgili ikili etkileşim konusunda görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, her iki taraf da "Filistin ve İsrail arasında yapıcı müzakerelerin, Orta Doğu Dörtlüsü (Rusya, ABD, Avrupa Birliği, BM) himayesinde bir an önce yeniden başlatılması gerektiğini" vurguladı.

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