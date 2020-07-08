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Dünya

Rusya ile Filistin arasında kritik görüşme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Filistin meselesini görüştü.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 18:35:00 -
Rusya ile Filistin arasında kritik görüşme

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin'in Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Orta Doğu'daki durumun ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Rus tarafı, mevcut uluslararası hukuk sistemi çerçevesinde Filistin-İsrail meselesinin adil ve kalıcı çözümünün desteklenmesi yönündeki ilkeli pozisyonunu teyit etti. Bu bağlamda, Filistinliler arasındaki birliğin güçlendirilmesinin önemi özellikle vurgulandı." ifadesine yer verildi.

Putin ile Abbas'ın Filistin'in Beytüllahim kentinde ocakta bir araya geldiği anımsatılan açıklamada, "Beytüllahim'de yapılan anlaşmaların dikkate alınması ve Rusya ile Filistin arasındaki iş birliğiyle ilgili güncel konular ele alındı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, iki liderin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadelede iletişimin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

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Yorumlar

Tr.

İsrailin asıl sahibi rus yahudilerir.Putin israili korur.Filistin celladından medet bekliyor.
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ali

siyonizmin hizmetkarlarindan emperyalist rusyaya guvenilmez
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