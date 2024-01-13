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Dünya Rusya ile Batı arasında petrol ve doğalgaz ihracatı fışkıracak derken ipler koptu: Ruslar resmen duyurdu! Hamleye hazırlanıyor
Dünya

Rusya ile Batı arasında petrol ve doğalgaz ihracatı fışkıracak derken ipler koptu: Ruslar resmen duyurdu! Hamleye hazırlanıyor

Yeniakit Publisher
2024-01-13 01:27:00 - 2024-01-13 01:29:08
Rusya ile Batı arasında petrol ve doğalgaz ihracatı fışkıracak derken ipler koptu: Ruslar resmen duyurdu! Hamleye hazırlanıyor

Rusya'da ekonominin Batı ile yaşanan kopmaya uyum süreci 2023'te hızlandı. Bunun üzerine Rusya yeni bir hamleye hazırlanıyor. yaptırımlar ve küresel ekonomide yaşanan köklü değişimlerin gölgesinde sürdürülebilir büyüme sağlamak ve yeni pazarlarla işbirliğini artırmaya yönelik adımlarını 2023'te hızlandırdı.

Rusya'da ekonominin Batı ile yaşanan kopmaya uyum süreci 2023'te hızlandı. Bunun üzerine Rusya, yaptırımlar ve küresel ekonomide yaşanan köklü değişimlerin gölgesinde sürdürülebilir büyüme sağlamak ve yeni pazarlarla işbirliğini artırmaya yönelik adımlarını 2023'te hızlandırdı.

Rusya, 24 Şubat 2022'de başlattığı Ukrayna işgalinin ardından modern tarihin en çok yaptırım uygulanan ülkesi haline gelirken, özellikle Batılı uzmanlar ülke ekonomisinde çift haneli küçülme rakamları öngörmüştü. Ancak Rusya ekonomisi 2022'yi yüzde 2.1 küçülmeyle kapatarak, beklentilerden daha iyi bir performans sergiledi. Batılı ülkelerin yaptırımları Rusya'da başta ticaret ve yatırımı sekteye uğratarak imalat ve finans gibi kritik sektörleri etkilerken, Rus hükümetinin askeri ve sosyal programlara yönelik artan harcamaları, ekonomik faaliyetlerdeki düşüşün kısmen dengelenmesine yardımcı oldu. Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığının resmi tahminlerine göre ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 2.8 büyümesi beklenirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise beklentilerin aşılacağını ve ekonominin yüzde 3.5'e yakın büyüyeceğini söyledi.

Ana gelirler petrol ve doğal gazdan

Dünyanın en büyük enerji üreticilerinden ve ihracatçılarından Rusya'da ekonomiyi destekleyen ana unsurların başında 2023'te de petrol ve doğal gaz ihracatı vardı. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, 27 Aralık'ta yaptığı açıklamada, petrol ve doğal gaz gelirlerinin bu yıl yaklaşık 9 trilyon ruble (yaklaşık 98 milyar dolar) seviyesinde gerçekleşeceğini ifade etti. Yılda yaklaşık 150 milyar metreküp gaz ihracatı gerçekleştirdiği Avrupa pazarını önemli oranda kaybeden Rusya, kayıplarını telafi edebilmek için ihracatını başta Çin olmak üzere Asya'ya yönlendirmeye çalışıyor. Rusya'nın Sibirya'nın Gücü boru hattından Çin'e gaz sevkiyatının bu yıl 22 milyar metreküp düzeyinde gerçekleşmesi beklenirken, inşa çalışmalarının sürdüğü Sibirya'nın Gücü 2 boru hattı projesiyle Çin'e toplam doğal gaz sevkiyat hacminin yaklaşık 100 milyar metreküpe ulaşması planlanıyor. Geçen yıl özellikle Hindistan, Rus petrolü ithalatını artırmaya devam etti. Rusya'nın stratejik önem verdiği Türkiye'de bir doğal gaz merkezi kurulmasına yönelik istişareler sürerken, iki ülke arasında projeye yönelik yol haritasının yakın zamanda onaylanması bekleniyor.

Personel kıtlığı devam ediyor

Rusya'daki iş gücü piyasasında ise Ukrayna savaşı nedeniyle benzeri görülmemiş bir personel sıkıntısı yaşanıyor. Ukrayna savaşı nedeniyle cepheye giden veya seferberlikten ötürü Rusya'yı terk eden yüz binlerce kişinin yarattığı personel açığı, hükümetin ve şirketlerin başını ağrıtan başlıca sorunlar arasında yer alıyor. Rusya Merkez Bankası tarafından yapılan araştırmaya göre, Rus şirketlerindeki personel açığı araştırmanın ilk defa yapıldığı 1998'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Rusya Federal İstatistik Kurumunun (Rosstat) açıkladığı verilere göre, ülkede işsizlik oranı Kasımda yüzde 2.9 ile tarihin en düşük seviyesine geriledi. Düşük bir doğum oranı bulunan Rusya'nın özellikle komşu ülkelerden göçmen çekmesi gerekirken, Rus yetkililer göçmenlerin bile yeterli olmayacağına, iş gücü verimliliğini artırmak gerektiğine işaret ediyor. Tacikler ve Kırgızlar Rusya'daki işgücü piyasasını destekliyor.

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