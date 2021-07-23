Rusya ile anlaşma çok yakın! Türkiye'de üretilecek

Rusya’nın askerî ihracat şirketi Rosoboronexport’un CEO’su Alexander Mikheyev’in Türkiye ve Rusya arasındaki yeni anlaşmanın sona yaklaştığını söylemesinin ardından gözler Ankara-Moskova hattındaki ikinci S-400 anlaşmasına çevrildi.

İkinci anlaşmanın henüz netlik kazanmadığı ancak Ankara ve Moskova’nın anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenilirken, görüşmelerin devam ettiği ve S-400’ün ikinci paketinin Türkiye’ye teslim edilen ilk partiden farklı olacağı ifade ediliyor.

Türkiye’ye geçtiğimiz yıl getirilen ilk partinin doğrudan alım şeklinde olduğuna dikkat çeken güvenlik kaynakları, yeni S-400 paketinde teknoloji transferi ile birlikte ortak üretim süreçlerinin de başlayacağına işaret ediyor. Bu süreçte S-400’ün ortak üretimi, teknoloji paylaşımı, yazılım entegrasyonu gibi bir dizi yerlileştirme adımlarının atılacağı belirtiliyor.

İkinci parti farklı olacak

S-400 ikinci partinin, birinci sistem gibi olmayacağını dile getiren kaynaklar, ikinci sistemin tedarikinde çok sayıda detay olduğunu, ödemeden teslimat takvimine ve teknik iş birliğine varana kadar çok sayıda detayın görüşüldüğü bir süreç olduğunu aktardı. Ortak üretim kapsamında S-400 füzelerin bir kısmının Türkiye’de üretilmesinin de gündemde olduğu ifade ediliyor.

Ortak üretim için adım

Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada "Malumunuz bu projede; ortak üretim, teknoloji transferi ve belirli konuların yerlileştirilmesiyle ilgili kavramlar var. Bunların detaylarını, karşı tarafla bir müddettir çalışıyoruz. Ortak üretim konusundaki hassasiyetimizden dolayı, teslim alacağımız füzelerin bir kısmının Türkiye’de yapılması, imal edilmesi ve teknoloji transferi ile ilgili çalışmalar devam ettiği için bu takvim biraz oynayabilir" diye konuşmuştu.

Toplam 192 füze yer alıyor

Türkiye’ye bugüne kadar dört bölükten oluşan iki adet S-400 sistemi tedarik edildi. Rus askerî yapılanmasına göre bir hava savunma bölüğü dokuz bataryadan oluşuyor. Dört bölükteki batarya sayısı 36 olacak.

S-400’lerin bir bataryası rampa, radar ve komuta merkezi olmak üzere üç mobil araçtan oluşuyor. Her bir sistemde 72 olmak üzere iki sistemde toplam 144 füze olacak. Ayrıca 48 yedek füze bulunacak. Böylece toplamda 192 füze teslim edilecek.

Füze menzili yaklaşık 400 kilometre olan S-400’ler, 185 kilometre yükseklikteki hedefleri vurabiliyor. Sistem, 600 kilometre uzaklıktaki hedefleri algılıyor ve 10 saniyeden az sürede hedefe tepki verebiliyor.