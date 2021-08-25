Rusya ikinci S-400 anlaşması için tarih verdi

Rus askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un Genel Direktörü Aleksandr Miheyev, Türkiye'ye ikinci bir parti S-400 hava savunma sistemi tedarikini içeren anlaşmanın bu sene içinde imzalanmasını beklediklerini söyledi.

Sputnik'in haberine göre, Rosoboronexport Genel Direktörü Miheyev, Türkiye'ye yeni bir parti S-400 hava savunma sistemi tedariki gerçekleştirilmesini içeren anlaşmanın ne zaman imzalanacağına ilişkin soru karşısında, "Bu sene içinde (imzalanması) bekleniyor" dedi.

Miheyev, söz konusu anlaşmanın imzalanabilmesi için 'gerçek bir çalışma yürütmekte olduklarını' da kaydetti.

Rosoboronexport Genel Direktörü, kısa bir süre önce de Türkiye ile yeni S-400 anlaşmasının yakında imzalanmasını beklediklerini, görüşmelerin nihai aşamada olduğunu belirtmişti.

Türkiye şimdiye dek Rusya'dan dört S-400 bataryası satın aldı. Söz konusu tedariki içeren anlaşmanın 2.5 milyar dolar değerinde olduğu biliniyor.

Rosoboronexport yetkilileri, Ekim 2019'daki açıklamalarında hava savunma sisteminin roketler dahil tüm parçalarını Türkiye'ye teslim ederek, anlaşmanın şartlarını belirlenen zamandan daha önce yerine getirdiklerini belirtti.

Türkiye'ye birinci parti S-400 sistemi tedarikini içeren anlaşmada opsiyon da bulunuyor. Bu, Türkiye'nin ikinci partiyi satın almak istemesi hâlinde bu ülkeye teslimata öncelik verileceği anlamına geliyor.