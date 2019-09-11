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Rusya İdlib'i vurmaya devam ediyor

Esed rejiminin destekçisi Rusya, İdlib'deki sivil yerleşimlere 12 gün aradan sonra hava saldırısı düzenledi Saldırıda bir sivil hayatını kaybetti.

11 Eylül 2019 Çarşamba 10:46
Rusya İdlib'i vurmaya devam ediyor

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin destekçisi Rusya'nın, İdlib'deki sivil yerleşimlere 12 gün aradan sonra düzenlediği saldırılarda bir sivil yaşamını yitirdi.

Askeri muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rusya'ya ait savaş uçakları 12 gün aradan sonra bölgedeki sivil yerleşimlere saldırı düzenledi.

Rus uçakları, İdlib'in kuzeybatısındaki Derkuş ilçesine bağlı Dahır ve Kefer Mares köylerini vurdu.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden alınan bilgiye göre, saldırılarda bir sivil hayatını kaybetti.

Esed rejimi de Kefrenbil ilçesi ile Cercenaz beldesi, Has, Hazarin, Rikaya, Maar Şimşe,Tel Minnes, Maar Şimarin köylerine topçu saldırısı düzenledi.

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nderejim ve Rusya'nın saldırılarında 219'u kadın, 341'i çocuk, bin 282 sivil öldü.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 10:46
  1. İdlib
  2. Rusya
  3. Beşşar Esed rejimi
  4. Suriyedeki Filistinliler
  5. Suriye
  6. Kefrenbil ilçesi
  7. Cercenaz beldesi
  8. Has
  9. Hazarin
  10. Rikaya
  11. Maar Şimşe
  12. Tel Minnes
  13. Maar Şimarin
  14. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi

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  • uyan tcuyan tc37 dk önce
    moskof gavuruda kaşınıyor anlaşılan

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