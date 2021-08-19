Rusya İdlib'de çocukları bombaladı: 4’ü çocuk olmak üzere, 5 sivil hayatını kaybetti

İdlib'in güneyindeki Cebel Zaviye bölgesindeki sivil yaşam alanları Rusya ve Esed rejimi güçleri tarafından kara bombardımanıyla hedef alındı.

Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Cebel Zaviye bölgesindeki Meşşun köyüne yönelik saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre, 4'ü çocuk olmak üzere, 5 sivil hayatını kaybetti, yaralanan 4 sivil ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İdlib'de son durum

İdlib'de Türkiye ile Rusya arasında imzalanan ateşkes anlaşmalarına rağmen özellikle güneydeki Cebel Zaviye bölgesi Rusya, İran ve Beşar Esed rejimine bağlı güçler tarafından yoğun bir şekilde hedef alınıyor.

Uluslararası kamuoyu Rusya ve destek verdiği güçlerin bu bölgedeki ihlalleri karşısında sessiz kalmış durumda.