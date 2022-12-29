Rusya için savaşmak istemeyen Çeçenler çareyi...

Bosna-Hersek Güvenlik Bakanlığı, çoğu Çeçenistan bölgesinden gelen yaklaşık 50 kişinin Avrupa Birliği’ne (AB) geçmek için ülkenin Hırvatistan sınırında beklediğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, bu kişilerin Rusya tarafından Ukrayna’daki savaşta askere alınmamak için ülkeden kaçtığı belirtilerek, “Bu kişiler, onların ifadelerine göre Rusya’da askere alınmamak için AB’ye gitmek istiyor,” denildi.

Rus vatandaşları, vize olmaksızın Bosna-Hersek’e giriş yapabiliyor ve 180 günlük süre içinde en fazla 90 gün ülkede kalmalarına izin veriliyor.

AB üyesi olan ve 1 Ocak tarihinden itibaren AB içinde serbest dolaşıma imkan veren Schengen bölgesine dahil olacak Hırvatistan için ise Rus vatandaşlarının geçerli vizesi olması gerekiyor.

Etnik Çeçenlerin aileleriyle birlikte, Bosna-Hersek ile Hırvatistan arasındaki Maljevac sınır geçiş kapısında beklediği bildirildi.

Bosna medyasına göre, Çeçenler Sırbistan üzerinden ülkeye giriş yaptı. Sırbistan, Avrupa’da Rusların doğrudan uçuş yapmalarına izin veren tek ülke olarak biliniyor.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’dan AB’ye 2015 yılında başlayan göç dalgası sırasında, Doğu Avrupa ve Balkan ülkelerinin sınırlarını kapatması üzerine çok sayıda düzensiz göçmen Bosna-Hersek’te sıkışıp kalmıştı.

Kaynak: Euronews