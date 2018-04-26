Rusya hedefini duyurdu! Merkez Türkiye olacak

Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde düzenlenen "Antalya Zirvesi: Yükselen Avrasya'da Türkiye-Rusya İlişkilerinin Geleceği Konferansı"nda, Türkiye ve Rusya ilişkilerinin, tarihsel, kültürel, sosyal, ekonomik ve siyasal temel üzerinde yüzyıllara dayandığını söyledi.



İki ülke arasındaki ilişkilerin artık iş birliğine dönüştüğünü aktaran Metin, savunma sanayi, havacılık ve enerji sektörlerinin, iş birliğinde çok önemli yer tuttuğunu dile getirdi.



Türkiye ve Rusya'nın dış ticaretteki hedefinin kısa vadede 100 milyar dolar olarak belirlendiğini hatırlatan Metin, şu andaki 22,5 milyar dolarlık dış ticaret hacminin yeterli olmadığını bildirdi.

LOKOMOTİF ÜLKE RUSYA

İki ülke dış ticaret hacminde Türkiye aleyhine bir dengesizlik olduğunu, ancak dış ticaret profilini teşkil eden sektörlere bakıldığında dış ticaretin her iki ülke ekonomisine etkisi bakımından dengede gittiğini anlatan Metin, şöyle konuştu:

"Bugün hem Rusya'nın Türkiye'deki yatırımları hem de Türkiye'nin Rusya'daki yatırımları karşılıklı olarak 10'ar milyar doları aştı. Türk müteahhitlik sektörü dünyada ikinci sırada biliyorsunuz. Dünyada bugüne kadar 350 milyar dolarlık bir hacmi gerçekleştirmiş müteahhitlik sektörümüz var. Müteahhitlik sektörünün bugünlere ulaşmasında lokomotif ülke Rusya'dır. Türk müteahhitlik sektörünün, şu anda Rusya'da bin 500 projenin toplam değeri yaklaşık 70 milyar dolardır. Yaşadığımız o talihsiz olaylardan sonra kısa zamanda toparlandık. 2018'in ilk üç ayına baktığımızda ticaret hacmimizin yüzde 66 arttığını görüyoruz. Ticaret hacminde, bu trendle giderse yıl sonunu 30 milyar dolarla kapatma hiç de uzak değil. Son dönemde enerji başta olmak üzere turizm, savunma ve diğer yatırımlarda çok sıkı bir iş birliğimiz var. Bu iş birliğimiz artarak devam edecek. Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler altın çağını yaşamakta. Bunu çok iyi değerlendirmek zorundayız. Bölgemiz barışı, dünya barışına hizmet edecek ilişkilerin skalasını daha geniş tutmalıyız. Son dönemde ABD ve AB tarafından Rusya'ya uygulanan ambargolar karşısında Türkiye'nin duruşu ve Rusya'nın yanında yer aldığını ifade etmek isterim."



HEDEFİMİZ SES ÖTESİ YOLCU UÇAKLARI



Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Oleg Bocharov da Eurasia Airshow için geldiği Antalya'da Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin ile uçak sanayi konusunu değerlendirdiklerini söyledi.



Rus mühendisleri tarafından geliştirilen ve şu anda proje aşamasında bulunan yolcu uçağı konusunda bilgi veren Bocharov, uçaktaki tüm detayların ve hızın teknolojinin uç noktaları olduğunu, en modern teknolojiyle tasarlandığını ifade etti.



Uçağın seri üretimine 2020 yılında başlamayı planladıklarını aktaran Bocharov, eşi benzeri olmayan, hafif, dikey olarak kalkabilen, zor havalimanlarına inebilen, bölgeler arası uçabilen bir uçak tasarlandığını dile getirdi.



Bütün uluslararası şirketlerin söz konusu uçakla ilgili iş birliği yapmak istediklerini belirten Bocharov, "Bu uçak için geliştirdiğimiz özel teknolojiler var. Ses ötesi yolcu uçakları bizim en yakın hedeflerimizden birisi. Şu anda hedefimiz bir gün içinde kıtalar arasında uçuşlar gerçekleştirmektir. İş dünyası için bu çok önemli. Sabah Moskova'dan kalkın New York'ta bir toplantıya katılıp geri dönülebilecektir." diye konuştu.

'MERKEZ TÜRKİYE OLABİLİR'



Bocharov, Türk şirketlerinin de uçak sanayinde büyük olanaklar sunduğunu, Ortadoğu pazarının merkezinin Türkiye olabileceğini sözlerine ekledi.