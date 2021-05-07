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Rusya hava sahasını ihlal etti! Nota verildi
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Dünya Rusya hava sahasını ihlal etti! Nota verildi
Dünya

Rusya hava sahasını ihlal etti! Nota verildi

Estonya Dışişleri Bakanlığı, Rus savaş uçaklarının hava sahalarını ihlal ettiklerini bildirerek Moskova yönetimine nota verdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 17:06:00 -
Rusya hava sahasını ihlal etti! Nota verildi

Estonya Dışişleri Bakanlığı, 6 Mayıs 2021 tarihinde, Rus Büyükelçisini çağırarak, uçağın Estonya’nın hava sahasını ihlal etmesi nedeniyle protesto notası verdi.

Estonya’nın ERR sitesinin haberine göre, uçak, 5 Mayıs Çarşamba günü Estonya’nın Windloo Adası yakınlarındaki hava sınırını ihlal etti ve Estonya hava sahasında yaklaşık bir dakika geçirdi. Ayrıca, uçak aktarıcısının açık olduğu ancak uçuş planının olmadığı belirtilirken; uçağın, Estonya hava trafik kontrol servisiyle telsizle iletişim kurmadığı kaydedildi.

Rusya, Baltık ülkelerinde sık sık hava sahasını ihlal etmesiyle gündeme geliyor
Estonya hava sahasının Rus uçakları tarafından 2021 yılında ikinci kez ihlal edildiği belirtilirken, benzer olayın 3 Şubat tarihinde de meydana geldiği aktarıldı. Rusya, Baltık ülkelerinde sık sık hava sahası ihlali suçlamasıyla karşılaşıyor.

ABD’nin Avrupa’daki Defender Europe tatbikat serisinin Estonya ayağı olan “Swift Response” tatbikatı, 5 Mayıs 2021 tarihinde başladı. Swift Response, ABD’nin 16 Avrupa ülkesinde 28 bin askerin katılımıyla gerçekleştireceği son 25 yılın en büyük tatbikatı Defender Europe’un ilk ayağı olma özelliğini taşıyor.

14 Mayıs’a kadar sürecek Swift Response tatbikatı sırasında manevralara Estonya, ABD ve İngiltere’den yaklaşık 2 bin 500 asker, 20’den fazla savaş uçağı ve 25 helikopter katılacak.

Kaynak: Kırım Haber Ajansı

 

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