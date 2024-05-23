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Dünya Rusya Harkov’u vurdu! Onlarca ölü ve yaralı var!
Dünya

Rusya Harkov’u vurdu! Onlarca ölü ve yaralı var!

Yeniakit Publisher
2024-05-23 16:30:08 - 2024-05-23 16:30:08
Rusya Harkov’u vurdu! Onlarca ölü ve yaralı var!

Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkov bölgesine gerçekleştirdiği füzeli saldırı sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı.

Rusya, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu, Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkov bölgesine 15 füzeyle saldırı gerçekleştirdi.

Harkov Bölge Valisi Oleg Sinegubov yaptığı açıklamada, saldırıda 50 civarında kişinin bulunduğu bir matbaa dahil sadece sivil altyapının hedef alındığını belirtti. Matbaada 7 çalışanın hayatını kaybettiğini, 17 kişinin de yaralandığını aktaran Sinegubov, "Ne burada ne de yakınlarda askeri tesis yok" dedi.

Zelenskiy'den bir kez daha "hava savunma sistemi" çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Harkov ve Liubotyn şehrine Rus saldırısı. İlk bilgilere göre Rusya aynı anda 15 füze fırlattı. Rus teröristler, Ukrayna'nın yeterli hava savunma sistemine sahip olmamasından faydalanıyor. Bu zafiyet bizim değil, 3 yıldır teröristlerle hak ettiği şekilde mücadele etmeye cesaret edemeyen dünyanın zaafıdır. Terör her yerde, her şartta, her kıtada kaybetmelidir. Bu bizim ortak sorumluluğumuzdur. Ukrayna elinden geleni yapıyor. Bize yardım eden herkese minnettarım. Ancak dünya liderlerinden daha fazla kararlılığa ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

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