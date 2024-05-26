Rusya gözünü oraya dikti: Özel arazilere el koyma niyetinde! Şaşkına çeviren gelişme

Rusya hükümeti kullanılmayan arazilere el konulmasını öngören yeni bir düzenleme hazırladı. Buna göre boş bırakılan arazinin sahiplerine 3 yıl süre tanınacak, bu sürenin ardından hala kullanılmadığı tespit edilen arazilere ise el konulacak.



Uygulamaya daça tabir edilen sayfiye evlerinin etrafındaki araziler de dahil edilecek.



Business FM portalına konuşan yetkililer ülkedeki arazilerin yüzde 10 ile 15'inin boş olduğunu tahmin ediyor. turkrusa'a göre: Yetkililer boş arazilerin yangın, zararlı ot yayılımı ve yasa dışı ikamet gibi problemlere neden olduğuna dikkat çekiyor.



El konulacak arazilerin çok çocuklu aileler ve savaş gazileri gibi gruplara tahsis edilebileceği bildiriliyor.