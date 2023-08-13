Rusya gövde gösterisi yapıyor! Ay'a dev uzay aracı gönderdi! Rusya'ya o veri geldi: Tüm sistem normale döndü

Rusya'nın son dönemlerde Ukrayna'ya düzenlediği bombardımanla gövde gösterisi yaparken bir yandan da bilimsel olarak faaliyetlerine devam ediyor! Tüm dünya Rusya'yı konuşacak! Ayrılan bütçe ile dünya devleri ile yarışıyor! Dünyanın en büyüğü olma yolunda çaba sarf ediyor. 47 yıl sonra Rusya'nın Ay'a gönderdiği uzay aracından ilk veriler ilişkin ilk açıklama: "Luna-25" ilk verileri gönderdi, tüm sistem normal şekilde çalıştı