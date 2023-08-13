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Dünya Rusya gövde gösterisi yapıyor! Ay'a dev uzay aracı gönderdi! Rusya'ya o veri geldi: Tüm sistem normale döndü
Dünya

Rusya gövde gösterisi yapıyor! Ay'a dev uzay aracı gönderdi! Rusya'ya o veri geldi: Tüm sistem normale döndü

Yeniakit Publisher
2023-08-13 23:07:00 - 2023-08-13 23:14:51
Rusya gövde gösterisi yapıyor! Ay'a dev uzay aracı gönderdi! Rusya'ya o veri geldi: Tüm sistem normale döndü

Rusya'nın son dönemlerde Ukrayna'ya düzenlediği bombardımanla gövde gösterisi yaparken bir yandan da bilimsel olarak faaliyetlerine devam ediyor! Tüm dünya Rusya'yı konuşacak! Ayrılan bütçe ile dünya devleri ile yarışıyor! Dünyanın en büyüğü olma yolunda çaba sarf ediyor. 47 yıl sonra Rusya'nın Ay'a gönderdiği uzay aracından ilk veriler ilişkin ilk açıklama: "Luna-25" ilk verileri gönderdi, tüm sistem normal şekilde çalıştı

Rusya’nın su kaynağı aramak için Ay’a gönderdiği "Luna-25" uzay aracındaki bilimsel araçların faaliyete geçtiği ve ilk verilerin işlenmesine başlandığı bildirildi.

Rusya Federal Uzay Ajansından (Roscosmos) yapılan açıklamada, ülkenin 1976'dan bu yana Ay'a gönderdiği ilk uzay aracı Luna-25'in faaliyetlerine ilişkin bilgilere yer verildi.

Luna-25'in Dünya'nın doğal uydusu Ay'a uçuşunun sürdüğüne işaret edilen açıklamada, uzay aracındaki tüm sistemlerin normal şekilde çalıştığı kaydedildi.

Uzay aracında bulunan bilimsel araçların faaliyete geçtiği aktarılan açıklamada, elde edilen ilk verilerin de işlenmesine başlandığı belirtildi.

Rusya devler ile yarışıyor

11 AĞUSTOS’TA FIRLATILMIŞTI
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Luna-25, 11 Ağustos'ta Moskova'nın 5 bin 500 kilometre doğusundaki Vostoçniy uzay üssünden “Soyuz 2.1b” roketiyle fırlatılmıştı.

Ay'da yaklaşık 1 yıl süreyle araştırmalar yapacak Luna-25, su aramanın yanı sıra uzay ışınlarının ve elektromanyetik emisyonların ay yüzeyindeki etkilerini inceleyecek. 

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