  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Rusya gerilimi buğdayı bile etkiledi! İşte o fiyatlar...
Ekonomi

Rusya gerilimi buğdayı bile etkiledi! İşte o fiyatlar...

Rusya-Ukrayna geriliminin arza zarar vereceği endişesiyle önceki 2 gün yükselen buğday fiyatları iki ülke arasında tansiyonu azaltma çabalarıyla düşüşe geçti.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 10:13:00 -
Rusya gerilimi buğdayı bile etkiledi! İşte o fiyatlar...

ABD’li yetkililer Rusya’nın her an Ukrayna’ya saldırabileceğini belirtirken Moskova bu iddiaları reddetti. Vadeli buğday kontratları Chicago’da yüzde 1.1 düştü. Rusya ve Ukrayna küresel tahıl ticaretinin önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

Önceki 2 gün fiyatlar arzın düşeceği ve küresel talebin artacağı beklentisiyle yükselmişti.

Mayıs vadeli buğday fiyatları bushel başına yüzde 1 düşüşle 7.97 dolardan işlem gördü. Mayıs vadeli mısır yüzde 0.5, soya fasulyesi fiyatları da yüzde 0.3 geriledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

rusya ukrayna masonu

nasıl? kıtlığı getirmek için güzel meşruluyor muyuz ?
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay