Rusya gerilimi buğdayı bile etkiledi! İşte o fiyatlar...
Rusya-Ukrayna geriliminin arza zarar vereceği endişesiyle önceki 2 gün yükselen buğday fiyatları iki ülke arasında tansiyonu azaltma çabalarıyla düşüşe geçti.
ABD’li yetkililer Rusya’nın her an Ukrayna’ya saldırabileceğini belirtirken Moskova bu iddiaları reddetti. Vadeli buğday kontratları Chicago’da yüzde 1.1 düştü. Rusya ve Ukrayna küresel tahıl ticaretinin önemli oyuncuları arasında yer alıyor.
Önceki 2 gün fiyatlar arzın düşeceği ve küresel talebin artacağı beklentisiyle yükselmişti.
Mayıs vadeli buğday fiyatları bushel başına yüzde 1 düşüşle 7.97 dolardan işlem gördü. Mayıs vadeli mısır yüzde 0.5, soya fasulyesi fiyatları da yüzde 0.3 geriledi.